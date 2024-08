PM é baleado dentro de BMW conversível no Rio de Janeiro

Um policial militar levou um tiro enquanto guiava uma BMW conversível em Mesquita, no Rio de Janeiro, no domingo (25).

O policial dirigia um BMW Z4 Branco conversível quando foi atingido por tiros. O caso aconteceu no Viaduto de Mesquita, na Baixada Fluminense. Não se sabe o estado de saúde da vítima.

PM foi chamada para atender ocorrência de disparos de armas de fogo. Ao chegar no local, um viaduto, encontraram um homem ferido no interior do carro. Posteriormente a vítima foi identificada como policial militar.

Homem foi encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. Populares presenciaram a ocorrência e auxiliaram no socorro ao homem, de 64 anos. A identidade da vítima não foi divulgada.

Polícia vai apurar circunstâncias do crime. O caso foi registrado na 53ª Delegacia de Polícia de Mesquita.

Durante o domingo, o caso ganhou grande repercussão nas redes sociais. O caso figurou entre os tópicos mais comentados do X (antigo Twitter), na tarde de ontem. Registros em fotos e vídeos seguem em circulação.

Em nota, a PM informou que “de acordo com dados preliminares, neste domingo (25/8), policiais militares do 20ºBPM foram alertados de disparos de arma de fogo no Viaduto de Mesquita. No local, a equipe encontrou um homem ferido no interior de seu carro.