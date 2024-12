PM dispara contra homem que gravava abordagem policial em Osasco

Na madrugada de quarta-feira (25), um incidente grave ocorreu em Osasco, na Grande São Paulo, quando um policial militar disparou contra um homem de 24 anos que filmava uma operação policial. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o jovem teria tentado retirar a arma de um dos agentes, embora as imagens capturadas por câmeras de segurança não confirmem essa alegação.

Conforme relatado pela SSP, a equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência e, ao tentarem remover cones de sinalização da via pública, se depararam com uma hostilidade por parte de moradores da região.

Os vídeos disponíveis mostram a chegada da viatura ao local, onde dois policiais descem e iniciam uma discussão com várias pessoas presentes. Um dos agentes já aparece armado ao sair do veículo. A tensão aumenta rapidamente e, logo após a chegada de outra viatura, o homem que foi atingido pelo disparo começa a registrar a cena com seu celular.

Minutos depois, um dos policiais utiliza um cassetete contra um indivíduo que segurava um cone, enquanto uma mulher lança um copo de bebida em direção ao militar. O jovem que filmava se aproxima da confusão, e o policial armado avança em sua direção com o cassetete. Nesse momento, ambos saem do campo visual da câmera.

Imediatamente após essa ação, o policial que havia permanecido armado desde o início do tumulto efetua um disparo contra o rapaz. Após o tiro, moradores da área clamam por calma aos policiais presentes.

A vítima foi socorrida por populares e levada ao Hospital Antônio Giglio, em Osasco. Além disso, outro homem de 40 anos foi detido no local durante a ocorrência.

A situação foi registrada no 89º Distrito Policial, situado no Jardim Taboão. A arma do policial envolvido no incidente foi apreendida para análise pericial e um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado para investigar os eventos ocorridos durante a ação policial.