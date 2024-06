PM detém 25 torcedores por confusões antes de Vasco e Flamengo

Torcedores de Vasco e Flamengo entraram em confronto em alguns lugares da cidade do Rio de Janeiro neste domingo. As brigas acontecem horas antes do clássico pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã.

Torcedores brigaram na estação de trem de Edson Passos, na Baixada Fluminense.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a confusão. Homens trocam socos na rua e nas plataformas.

Eles atiram rojões na direção dos rivais. Em dado momento, é possível ouvir sons de tiros de arma de fogo.

Onze integrantes de uma organizada também foram detidos. Eles provocaram “tumultos nos arredores do Maracanã”, segundo informou a polícia, e foram levados pelo BEPE ao Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos.

Outros 12 foram detidos em Niterói. Eles se envolveram em confusão pela manhã no bairro Ponta D’Areia. O grupo foi conduzido à 76ª DP.