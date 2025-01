PM desmantela trio especializado em roubo e encontra depósito de itens roubados na Grande SP

Três homens, de 21, 22 e 24 anos, foram presos em flagrante por policiais militares na quarta-feira (22), em Santo André, na região da Grande São Paulo. O trio é suspeito de fazer parte de uma quadrilha especializada em roubos, incluindo celulares. Na ocasião, a PM conseguiu rastrear e recuperar o aparelho de uma das vítimas que estava com um dos criminosos. Um outro homem, de 24 anos, foragido da Justiça, foi capturado no local.

A vítima, um homem de 20 anos, aguardava o ônibus para o trabalho, quando os suspeitos anunciaram o assalto e levaram o celular dele. A equipe policial foi acionada e conseguiu rastrear a geolocalização do aparelho.

Com as informações, os policiais foram ao endereço. Os suspeitos estavam em motos, e, ao notarem a presença policial, fugiram a pé. Eles e outros suspeitos entraram em um sobrado e tentaram escapar subindo nos telhados das casas vizinhas. Todos foram detidos.

Um dos criminosos, de 24 anos, estava com o celular da vítima no bolso, que foi recuperado. Depois de ser identificado, o homem constou no sistema policial como procurado pela Justiça. Na delegacia, ele e outros dois comparsas foram reconhecidos como autores do roubo e presos. O caso foi registrado como roubo no 6° Distrito Policial do município.

Extensão das buscas: depósito de produtos roubados é encontrado

Em continuidade aos trabalhos, os policiais isolaram o imóvel que os suspeitos tentaram usar para despistar a equipe durante a tentativa de fuga. Segundo o boletim de ocorrência, o local era usado como depósito para produtos de roubo ou furto cometidos pela quadrilha. Celulares foram apreendidos. A perícia, por meio do Instituto de Criminalística (IC), preservou o local e apreendeu os aparelhos a fim de identificar os proprietários.

As motos que os criminosos usaram também foram apreendidas. De acordo com o registro, um homem, procurado pela Justiça, foi capturado dentre os suspeitos que estavam na casa e encaminhado à delegacia. Ele participou do roubo aos veículos.

Após serem recuperadas, as motos foram restituídas às vítimas. O caso foi registrado como captura de procurado, localização e apreensão de objeto e veículo, também no 6º DP de Santo André.