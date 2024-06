PM descobre desmanche de veículos na zona sul de São Paulo

Nesta quarta-feira (26), um galpão usado como depósito e desmanche de carros roubados e/ou furtados foi descoberto pela Polícia Militar. Dois homens, de 32 e 47 anos, foram presos em flagrante e mais de 800 peças apreendidas. O flagrante ocorreu na zona sul de São Paulo.

Uma equipe do 46° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) recebeu informações sobre um desmanche clandestino localizado no Sacomã. Chegando ao endereço, os policiais abordaram o motorista de uma kombi que transportava algumas peças de origem ilegal dentro do veículo. Durante a abordagem, os agentes ouviram um homem gritar de dentro do galpão para avisar seus comparsas sobre a presença da PM. No espaço, um segundo suspeito foi encontrado e capturado.

Durante revista no galpão foram encontradas 169 ferramentas e mais de 800 peças, entre motores, cabines, chassis, portas, suspensões, pneus, para-choques, entre outros. Um carro com registro de furto no último dia 25 ainda estava sendo desmontado quando a polícia chegou ao local.

Questionados, os dois homens informaram aos policiais que sabiam da procedência ilícita dos carros que desmontavam.

O caso foi registrado como receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, localização e apreensão de veículo e objeto na 3ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Desmanches Delituosos (Divecar).