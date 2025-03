PM descobre ‘bunker do crime’ em Paraisópolis

No último sábado (15), a Polícia Militar de São Paulo realizou uma operação significativa na comunidade de Paraisópolis, localizada na Zona Sul da capital. A ação resultou na descoberta de um complexo escondido, apelidado de “bunker do crime“, que abrigava um arsenal considerável, incluindo armas de fogo, munições e acessórios para veículos importados.

A investigação teve início após a recebimento de uma denúncia anônima relacionada a um possível sequestro na área. Durante as diligências, os policiais avistaram um indivíduo armado com um rifle, que rapidamente se dirigiu ao interior do imóvel em questão. A abordagem ao local revelou uma porta-cofre fortemente blindada no quarto andar do edifício, cuja abertura exigiu o suporte do Corpo de Bombeiros.

Após a entrada forçada, os agentes encontraram sob uma cama um vasto arsenal composto por uma pistola e seis armas longas, incluindo três carabinas, dois mosquetões e uma espingarda. A operação ainda resultou na apreensão de seis carregadores e mais de 1.800 munições de diferentes calibres.

O material recolhido não se limitou às armas. Também foram apreendidos itens como uma empunhadura para fuzil, uma luneta, um abafador eletrônico, um capacete balístico e cinco chaves de veículos de luxo, além de aproximadamente 30 documentos relacionados a diversas empresas.

Durante as buscas pelo suspeito que havia fugido com a arma, os policiais perceberam que havia uma escada conectando o quarto onde as armas estavam localizadas ao telhado do edifício vizinho. Telhas tinham sido removidas para facilitar a fuga.

O caso foi formalmente registrado no 89º Distrito Policial do Jardim Taboão, sob a acusação de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.