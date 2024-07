PM desativa duas ‘casas bomba’ e apreende mais de 90 kg de drogas na zona sul de SP

Policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano apreenderam mais de 90 quilos de drogas, na tarde desta quinta-feira (11). Dois imóveis utilizados como “casas bomba” foram desativados em comunidades da zona sul de São Paulo.

Após receberem informações de que traficantes da comunidade de Paraisópolis haviam migrado os entorpecentes para comunidades próximas, devido às das operações em andamento naquela região, a PM realizou uma operação para combater o crime organizado. O objetivo era identificar possíveis locais de armazenamento de drogas movimentadas por esses criminosos.

Com apoio do Canil do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), os agentes encontraram um imóvel desabitado, na comunidade Campo do Bandeirante, que funcionava como “casa bomba”. Lá foram apreendidos 7,3 quilos de lança perfume, 190 gramas de crack, 2,2 quilos de maconha, 695 gramas de cocaína e cinco comprimidos de ecstasy, que totalizaram 10,4 kg de drogas. Além de uma pistola 9mm e 28 munições intactas.

Simultaneamente, outra equipe localizou a segunda “casa bomba”, na comunidade “Cai-Cai”, também na zona sul da capital. No local foram apreendidos 79,6 quilos de maconha, 117 pinos de crack, 50 unidades de ecstasy e R$ 2,1 mil em espécie.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e localização/apreensão de objeto no 11º DP de Santo Amaro