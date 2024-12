PM de SP resgata idoso de 69 anos após perseguição de 20 minutos

Na última sexta-feira (29), a Polícia Militar de São Paulo prendeu dois homens envolvidos no sequestro de um idoso de 69 anos na zona sul da cidade. A ação policial ocorreu após agentes desconfiarem de um veículo suspeito durante uma ronda no Grajaú, região conhecida por sua vegetação densa. Durante a abordagem, os criminosos tentaram escapar, iniciando uma perseguição que se estendeu por 20 minutos.

No desenrolar da operação, dois sequestradores abandonaram o carro e fugiram a pé, enquanto outros dois permaneceram no veículo junto à vítima, mantida no porta-malas. A perseguição terminou com o carro dos criminosos colidindo na traseira de um ônibus na rua Henrique Muzzio. Os suspeitos, de 28 e 30 anos, foram presos em flagrante após receberem atendimento médico devido aos ferimentos causados pelo acidente.

O idoso relatou ter sido ameaçado sob a mira de uma arma por três horas antes de ser confinado no porta-malas. Os sequestradores exigiram suas senhas bancárias e tentaram usar seus cartões em uma maquininha, mas acabaram frustrados quando ele afirmou não lembrar das senhas. A polícia apreendeu maquininhas de cartão, celulares, uma arma, munições e um carregador no local.

Coincidentemente, o mesmo dia marcou a libertação de Luciana Curtis, seu marido e filha, sequestrados na Brasilândia. As autoridades investigam se um carro carbonizado encontrado na manhã da sexta-feira está relacionado a este segundo caso. Ambas as ocorrências destacam a atuação da polícia paulista no combate ao crime organizado na capital.

Esses episódios ressaltam a importância do fortalecimento das ações policiais e do sistema judicial para garantir a segurança dos cidadãos em São Paulo. A investigação continua sob supervisão do 101º Distrito Policial.