PM de São Paulo investiga soldado acusado de arremessar homem de ponte

A Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo requisitou a detenção de um soldado envolvido em um incidente grave ocorrido na madrugada da última segunda-feira, dia 2. O militar é acusado de ter arremessado um homem de uma ponte durante uma abordagem policial.

O pedido formal para a prisão do agente foi submetido à Justiça Militar após a coleta de seu depoimento. A Secretaria de Segurança Pública confirmou que a solicitação está em andamento. Em comunicado oficial, a Corregedoria informou que “os 13 policiais envolvidos na operação foram prontamente afastados de suas funções e estão sendo investigados por meio de um Inquérito Policial Militar (IPM). O agente diretamente responsável pela agressão já foi ouvido, e sua prisão foi solicitada. Paralelamente, o caso também está sob investigação da Polícia Civil através da Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (CERCO) da 2ª Seccional. As diligências prosseguem com o objetivo de ouvir a vítima e elucidar os fatos.”

Em seu depoimento, o soldado alegou que pretendia imobilizar o indivíduo, que teria resistido à abordagem, e que não tinha intenção de jogá-lo da ponte, mas sim no chão. O incidente ocorreu na rua Padre Antônio Gouveia, situada no bairro Cidade Ademar, próximo à divisa entre São Paulo e Diadema.

O episódio foi registrado por moradores locais e as imagens têm circulado amplamente nas redes sociais. O vídeo mostra o momento em que um dos policiais lança o homem no córrego abaixo da ponte. As informações preliminares indicam que o indivíduo teria fugido de moto após uma abordagem policial em Diadema. Até o momento, sua identidade não foi revelada e não há atualizações sobre seu estado de saúde.

Em entrevista concedida nesta quarta-feira, dia 4, à CNN Brasil, o comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, coronel Cássio Araújo Freitas, afirmou que todos os casos recentes de violência policial estão sendo investigados com rigor pela Corregedoria. “Os erros cometidos são pessoais e pontuais, mas a responsabilidade é da instituição”, declarou Freitas. “Estamos conduzindo apurações detalhadas por meio de inquéritos policiais militares e sindicâncias”, acrescentou.

Freitas enfatizou que considera os incidentes como casos isolados, reforçando que a instituição não incentiva tais práticas. “Essas falhas não decorreram de nenhum ensinamento ou protocolo equivocado adotado pela corporação”, concluiu o comandante-geral.