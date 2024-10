PM de Diadema prende dupla com motocicleta roubada durante patrulhamento

Na noite do dia 17/10, policiais militares da Força Tática do 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano prenderam dois indivíduos com uma motocicleta roubada no bairro Casa Grande.

Durante o patrulhamento tático, ao avistarem a motocicleta, os policiais iniciaram um breve acompanhamento e realizaram a abordagem. Os infratores confessaram que estavam levando a motocicleta para um desmanche.

A ocorrência foi apresentada no 3º Distrito Policial de Diadema, onde a vítima reconheceu os infratores. Eles ficaram à disposição da Justiça, e a motocicleta foi restituída à vítima.