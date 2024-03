PM de Campinas prende um homem com mais de 270 porções de crack, cocaína e maconha

Policiais militares do 35º Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam um homem, de 43 anos, por tráfico de drogas, durante a madrugada deste domingo (10). A prisão ocorreu no bairro Jardim Paranapanema, em Campinas, onde mais de 270 porções de crack, cocaína e maconha foram apreendidas.

Os policiais patrulhavam o bairro quando avistaram o homem agindo de forma suspeita, escondendo uma sacola em meio a um arbusto. A equipe se aproximou e realizou a abordagem.

Com o homem, foram encontrados dois pinos de cocaína. Na sacola que ele havia descartado, foram apreendidas 116 porções de cocaína, 105 de crack e 51 de maconha, além de R$350 em dinheiro.

A ocorrência foi encaminhada para a Central de Flagrantes da Polícia Civil em Campinas, onde foi registrada como tráfico de drogas. Exames periciais foram solicitados ao Instituto de Criminalística, e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.