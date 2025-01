PM chuta motociclista em Itapevi (SP)

Um novo incidente de violência policial, registrado em Itapevi, na Grande São Paulo, reacendeu o debate sobre o modelo de segurança implementado pelo governo de Tarcísio de Freitas. Um vídeo que circulou nas redes sociais revela um policial militar aplicando um chute nas costas de um motociclista, provocando sua queda.

No registro audiovisual, um homem identificado por sua camiseta branca e cabelo descolorido aparece desrespeitando os agentes ao exibir o dedo do meio enquanto pilotava sua moto na Avenida Pedro Paulino. Momentos depois, outro motociclista, também sem capacete, se aproxima sem perceber a presença de um PM que, em um ato violento, desferiu um chute que resultou na queda do condutor.

O ocorrido aconteceu durante as festividades de Natal, mas o vídeo foi divulgado recentemente, no dia 31 de dezembro, por um portal local. Este caso se soma a uma série de incidentes que têm gerado preocupações sobre a brutalidade policial e a eficácia das políticas de segurança pública no estado.

Após a repercussão negativa do incidente e as críticas à gestão de segurança pública, Tarcísio de Freitas alterou sua postura em relação ao uso de câmeras nos uniformes dos policiais. Uma pesquisa realizada pela Quaest revelou uma diminuição na avaliação da segurança pública sob sua administração, indicando um descontentamento crescente entre a população.

Em resposta ao ato violento registrado, a Secretaria da Segurança Pública declarou que a abordagem realizada pelos policiais envolvidos não segue os protocolos estabelecidos da corporação. As imagens do incidente estão sendo analisadas para identificação dos agentes e para que as medidas disciplinares apropriadas sejam aplicadas.

A Corregedoria da Polícia Militar também manifestou seu compromisso em receber e investigar quaisquer denúncias relacionadas ao caso, enfatizando a importância da transparência e responsabilidade no trato com a segurança pública.