PM chuta homem caído no chão durante abordagem em SP

Um inquérito policial foi aberto para investigar um vídeo que mostra policiais militares espancando um homem durante uma abordagem em Botucatu (SP).

As imagens foram registradas na avenida Deputado Dante Delmanto, no bairro Vila Paulista, entre a noite do sábado (3) e a madrugada do domingo (4), segundo testemunhas.

No vídeo, é possível ver pelo menos quatro PMs abordando um homem, que leva uma rasteira e, após cair no chão, um chute no rosto.

Não há informações sobre o estado de saúde do homem agredido, que não teve identidade divulgada até o momento.

Além da abertura do inquérito para apuração das circunstâncias da abordagem, a PM informou que afastou os policiais envolvidos das atividades operacionais até a conclusão do procedimento.

Veja o vídeo: