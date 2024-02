PM atira em folião e prefeitura cancela festa de Carnaval no interior de SP

A prefeitura de Santa Lúcia, interior de São Paulo, decidiu cancelar a festa de Carnaval da cidade que aconteceria nesta terça-feira (13). A decisão foi tomada depois de um folião levar um tiro de um policial militar na madrugada desta terça.

A prefeitura anunciou o cancelamento da festa pelo Facebook. “Esta decisão foi tomada visando a segurança e bem-estar de todos os participantes, em decorrência do fato ocorrido nesta madrugada de terça-feira”, diz a postagem.

Na madrugada de terça, um homem de 24 anos foi baleado por um PM de 29. A SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) afirma que o folião agrediu o policial na Praça Padre Partela, região central de Santa Lucia.

Os policiais estavam no local para atender um chamado por reclamação de barulho.

O rapaz pegou o bastão do policial e tentou pegar sua arma, momento em que foi baleado no abdômen. O SAMU foi acionado. Foi apurado que o homem também havia se desentendido com o proprietário do local e com uma das funcionárias. Outros frequentadores tentaram agredir a equipe após o ocorrido. SSP, em nota

O Samu foi acionado. O caso foi registrado como desacato, resistência e lesão corporal no plantão da Delegacia de Santa Lúcia. A prefeitura e os organizadores da festa afirmam que lamentam o ocorrido.