PM apreende submetralhadora e prende homem na Baixada Santista

A Polícia Militar apreendeu uma submetralhadora calibre 9mm durante operação, na terça-feira (30), contra o tráfico de drogas no município de São Vicente, no litoral sul do estado. Um homem, de 45 anos, tentou atirar em um dos policiais e acabou preso. Além da arma, porções de drogas foram apreendidas.

A equipe do 2° Batalhão de Ações Especiais (Baep) realizava a operação no bairro Catiapoã, quando notou quatro homens correrem ao ver a viatura. Durante a fuga, os suspeitos jogaram sacolas com drogas pelo caminho. Mais de 800 porções de maconha, haxixe, crack, skunk e K2 foram apreendidas.

Segundo a PM, o suspeito que carregava a submetralhadora tentou atingir a equipe, mas a arma falhou e não completou o disparo. O homem foi preso no local e os demais conseguiram fugir.

O caso foi encaminhado ao 2° Distrito Policial de São Vicente e registrado como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, resistência e tentativa de homicídio.