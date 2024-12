PM apreende mais de 16 mil porções de drogas na zona norte de SP

A Polícia Militar apreendeu, no sábado (21), mais de 16 mil porções de drogas, encontradas em um barraco, usado por traficantes para esconder os entorpecentes. O imóvel, localizado no bairro Jaçanã, na zona norte de São Paulo, foi interditado pela equipe.

Durante um patrulhamento preventivo pela região, os militares suspeitaram de um homem que passou correndo pelos agentes.

Os PMs desembarcaram da viatura e o acompanharam. O homem entrou no barraco e conseguiu escapar por um buraco na parede. O imóvel estava desabitado, o que levou a equipe a realizar uma vistoria no local.

No decorrer das buscas, os policiais encontraram as drogas e mais de 300 embalagens utilizadas para preparar os entorpecentes para venda.

Foram apreendidos 19 porções de maconha, mais de 2 mil pedras de crack, mais de 7 mil pacotes com cocaína, 45 cogumelos alucinógenos e quase 2 mil porções de haxixe. A perícia foi acionada.

O caso foi registrado no 73º Distrito Policial do Jaçanã, que segue com as investigações para identificar os responsáveis pela venda e armazenamento em escala dos entorpecentes.