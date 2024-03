PM apreende mais de 1,1 mil porções de drogas em São Paulo

Policiais militares do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) localizaram, no domingo (17), uma casa que era usada como depósito de drogas. O responsável pelo material ilícito, segundo a polícia, é um homem, de 24 anos, que praticava o tráfico na região do Grajaú, na zona sul de São Paulo. Na ação, mais de 1,1 mil porções de maconha e uma arma foram apreendidas.

Os policiais foram ao local para atender uma ocorrência quando encontraram a vítima, de 22 anos, que havia sofrido agressões do companheiro. O suspeito fugiu após a PM ser acionada. As investigações continuam para a localização do envolvido.

Na casa, os policiais descobriram que o suspeito usava o local para guardar drogas. Foram encontradas em uma sacola mais de 1,1 porções de maconha e Skank. Além disso, foi encontrada uma arma de fogo calibre 380.

O caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, no 101º Distrito Policial (Jardim Imbuias). Os entorpecentes foram encaminhados ao Instituto de Criminalística para perícia.