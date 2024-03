PM apreende mais de 1,1 mil objetos perfurantes em ação no centro de SP

A Polícia Militar (PM) apreendeu mais de 1,1 mil objetos perfurocortantes, como facas, tesouras, estiletes, entre outros materiais, com usuários que frequentam as cenas abertas de uso, na região central de São Paulo. A ação foi realizada nesta segunda-feira (4) e faz parte da Operação Volante, desencadeada na área.

A ação é realizada desde janeiro e tem como foco em reprimir crimes cometidos por suspeitos que usam armas brancas e objetos perfurocortantes.

Ao todo, foram recolhidos dos usuários que frequentam a área central 534 facas, 68 estiletes, 54 serras/serrotes, 315 tesouras, 102 alicates, 104 chaves de fenda, 87 martelos/marretas, 21 simulacros, 12 garfos e 2 socos ingleses.

A cena dos objetos apreendidos pela PM chamou a atenção das pessoas que passavam pelo local. Muitos pararam parar tirar fotos e fazer vídeos, enquanto os policiais contabilizavam o material.

As apreensões foram realizadas pela equipe do 7° Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), da 2° companhia, e encaminhadas ao 3° Distrito Policial (Campos Elíseos) para registro da ocorrência.

Roubos despencam 80% na região do fluxo no centro da capital

A região do fluxo que concentra usuários de drogas no centro de São Paulo registrou o menor número de roubos em uma semana desde março do ano passado, quando teve início o monitoramento semanal das cenas abertas de uso.

Na semana de 19 a 25 de fevereiro deste ano, foram 55 roubos, quantidade 80% menor em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram 285 boletins de ocorrência elaborados.

Em relação aos furtos, a redução foi de 69%. Entre os dias 19 a 25 de fevereiro, foram 161 delitos. No mesmo período analisado no ano passado, a Polícia registrou 525 crimes. O levantamento é realizado nas áreas do 3º Distrito Policial (Campos Elíseos) e 77º (Santa Cecília).

No acumulado, desde abril do ano passado, são cerca de 4 mil roubos e furtos a menos no entorno da área que compreende o fluxo de usuários.

O resultado faz parte das ações implementadas pela atual gestão da Secretaria da Segurança Pública para aumentar a segurança e combater a criminalidade na região central.

“Priorizamos o combate ao tráfico de drogas por entendermos se tratar de um crime que movimenta os demais delitos da região central. O empenho da Polícia Militar resultou em mais patrulhamento preventivo e da Polícia Civil, em investigações robustas para prender traficantes e receptadores, pois identificamos ali uma cadeia ilícita que é abastecida pelos roubos e furtos”, explicou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

As novas ações compreendem a valorização dos policiais, a inauguração e ampliação de novas sedes para unidades policiais, operações de combate ao tráfico de drogas e de qualificação de pessoas que frequentam o fluxo e o combate aos roubos e furtos de celulares.

Neste ano, na inauguração da companhia da Força Tática da Polícia Militar, o governo do Estado anunciou o aumento do efetivo de policiais que atuam na região.

“Vamos prosseguir para desarticular a atividade criminosa na região e, em conjunto com as demais áreas do governo, devolver o centro de São Paulo para a população”, completou o secretário.