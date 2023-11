PM apreende mais de 1 tonelada de maconha em caminhão em Adamantina

Um homem foi preso durante a Operação Impacto na quinta-feira (23) com mais de uma tonelada de maconha escondida na carga de um caminhão na altura da cidade de Adamantina. A prisão aconteceu enquanto ele transportava a droga pela Rodovia João Ribeiro de Barros, no interior do estado.

Policiais militares do 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv) realizavam a operação em conjunto com a Polícia Federal quando viram um caminhão passando pela via.

Os agentes abordaram o suspeito e, durante a busca, encontraram na carga do veículo 1.339 quilos de maconha, que foram apreendidos.

O suspeito foi detido no local e encaminhado ao Distrito Policial de Adamantina para providências da Polícia Judiciária.