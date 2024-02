PM apreende drogas e celulares em Cubatão

Policiais militares do 4° Batalhão de Choque apreenderam maconha, celulares e balanças de precisão nesta quinta-feira (8), em Cubatão, na baixada santista.

Policiais que faziam patrulhamento na região da Ilha Pompeba localizaram vários indícios de tráfico de drogas no local, como o preparo e embalo de entorpecentes. Após uma varredura no interior e nos entornos da ilha, os policiais encontraram um tonel com entorpecentes.

Ao todo foram apreendidos 470 gramas de maconha, três celulares, papéis com a contabilidade do tráfico e duas balanças de precisão. O caso foi registrado no 2° Distrito Policial (Cubatão).