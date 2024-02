PM apreende adolescente e recupera carga de tintas avaliadas em mais de R$15 mil no Grajaú

Policiais militares apreenderam um adolescente, de 16 anos, por roubo de carga no bairro do Grajaú, zona sul de São Paulo. A detenção ocorreu na manhã da última quinta-feira (22). Na ocasião, 60 galões de tintas, avaliados em mais de R$ 15 mil, foram recuperados.

Os agentes do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) foram informados sobre uma ocorrência em andamento de roubo de caminhão. Segundo o representante do estabelecimento, o caminhão tinha dois ocupantes e realizava entregas de tintas, quando foi abordado por dois homens em uma moto.

O garupa entrou no caminhão e ordenou que a vítima dirigisse seguindo a moto. Durante o caminho, os criminosos se depararam com a equipe de policiais, momento em que foi iniciado o acompanhamento. O suspeito no caminhão desceu do veículo e fugiu a pé, mas foi detido pelos policiais.

Após pesquisas, foi constatado que a moto estava com a placa adulterada e era produto de roubo.

O menor foi levado ao 101° DP (Jardim Imbuias) onde o caso foi registrado como roubo a veículo, localização/apreensão de objeto e adulteração de identificador de veículo automotor.

A Polícia Civil segue com investigações para localizar o outro suspeito.