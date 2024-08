PM apreende 400 porções de crack e drogas k às margens da represa Biilings, em São Bernardo do Campo

Uma ação de policiais militares ambientais às margens da represa Billings resultou na apreensão de 400 pedras de crack e 135 potes contendo drogas k nesta quinta-feira (22). O caso aconteceu no bairro Tatetos, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Os agentes chegaram ao local com o auxílio de uma embarcação. Depois, acessaram uma área de mata até chegar em um ponto montado pelos criminosos. Conforme relatos dos PMs, os traficantes notaram a presença deles e fugiram, mas deixaram para trás uma mochila com diversos entorpecentes.

Além do crack e das drogas k foram apreendidos sendo 74 porções de maconha, 12 tijolos da mesma droga, 12 unidades de haxixe, além de 120 embalagens para armazenar cocaína.

Na mesma região, mas em outro ponto, os policiais ambientais localizaram um imóvel construído na mata recentemente. Gravetos em uma fogueira ainda queimavam quando os policiais chegaram. Uma escopeta foi encontrada sob um colchão.

Utensílios usados para caça e pesca também foram apreendidos, como munição, estilingue, 76 esferas de metal, e fação.

Um freezer armazenava a parte dianteira de uma capivara já limpa.

As drogas, a arma e as munições foram apreendidas e levadas para o 4° Distrito Policial, no Riacho Grande.

O imóvel e a carne da capivara abatida foram destruídos.