PM André Rocha conquista bronze inédito no lançamento de disco nas Paralimpíadas de Paris

O paratleta André Rocha ganhou a medalha de bronze na categoria F52 voltada para atletas tetraplégicos do lançamento de disco nos Jogos Paralímpicos de Paris, na França. A conquista desse domingo (1º) no Estádio De France foi muito celebrada por Rocha, que disputou sua primeira Paralímpiada da carreira.

“Não tenho palavras para descrever o que estou sentindo. Independentemente da cor, é uma medalha paralímpica. Estou muito feliz”, celebrou. O policial, que se aposentou em 2007 da corporação, ficou na terceira colocação ao atingir a marca de 19,48m em cinco lançamentos.

“Senti uma leve frustração porque a gente sabe do nosso potencial, mas temos que aceitar que o adversário foi melhor”, contou. Ele disse que durante os treinos atingiu a marca de 22 metros nos lançamentos, o que lhe daria a medalha de prata na disputa.

Superação

O feito histórico vem após muita força de vontade. As cirurgias feitas na coluna, as internações e, consequentemente, as mudanças de categorias fizeram com que Rocha perdesse as duas últimas Paralímpiadas, realizadas no Rio de Janeiro (2016) e em Tóquio (2021).

“As cirurgias acabam atrasando a confirmação da classe. Tem um mínimo de dois anos pós-cirurgia para a comissão analisar como está o progresso. Isso complicou muito. Depois de tudo isso, estar aqui é também uma superação”, explicou o paratleta.

O bronze inédito na carreira foi comemorado também pela esposa, Vânia Rocha, e os filhos Júnior, Samuel e Melissa Rocha que estavam no estádio torcendo pelo pai. “Estou muito ansioso para me encontrar com eles. Amanhã saio da Vila Paralímpica para comemorarmos esse momento.”

Rocha voltará ao Brasil para tratar uma lesão no ombro e se preparar para o Campeonato Brasileiro de lançamento de disco, que será realizado em dezembro, no Centro Paralímpico Brasileiro, na zona sul da capital paulista.

Trajetória

Nascido e criado na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo, Rocha entrou para a Polícia Militar em 2000 e serviu por sete anos o 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I). Em 2005, durante uma perseguição policial, um acidente fez com que sua trajetória na corporação fosse encerrada de forma precoce.

O soldado, na época, atendia uma ocorrência de furto a residência na região. No acompanhamento a dois suspeitos, um deles subiu em um telhado e ao tentar capturá-lo, acabou caindo em um terreno baldio e fraturando a coluna. O acidente deixou o policial tetraplégico. Antes de ir à reserva, permaneceu por dois anos realizando serviços administrativos na corporação.

Há 11 anos, o policial da reserva conheceu o Projeto Paralímpico Esporte para Todos, da Secretaria de Esporte de Taubaté. Lá, descobriu um talento que o ajudou a ter uma ascensão meteórica no esporte: ser arremessador de peso e de disco.

Em 2013, no mesmo ano em que conheceu o projeto, o atleta disputou o seu primeiro campeonato paulista de arremesso, realizado em Campinas, no interior do estado. Rocha foi campeão e recordista das duas modalidades.