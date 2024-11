PM Ambiental resgata pássaros nativos transportados em malas no interior de SP

A Polícia Militar Ambiental resgatou pássaros nativos que estavam sendo transportados em malas dentro de um ônibus de viagem, no município de Rincão, região de Araraquara, no interior de São Paulo. Dois homens, responsáveis por manter as aves em cativeiro, foram detidos e multados em quase R$ 60 mil por maus-tratos e tráfico de aves, na quinta-feira (7).

Após uma denúncia informando sobre o transporte clandestino das aves, os militares reuniram informações e identificaram o itinerário do ônibus, que seguia em direção ao estado da Bahia.

Diante disso, a equipe montou um bloqueio na Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior para interceptar o veículo. Momentos depois, o coletivo foi identificado, e a equipe deu início à abordagem e à vistoria.

Durante as buscas, os policiais encontraram duas malas com caixas dentro, localizadas embaixo do banco dos suspeitos. Cerca de 17 aves — sendo 13 coleirinhas e quatro canários — estavam em cativeiro e foram resgatadas pela equipe.

Conforme apurado pelos policiais militares, os suspeitos haviam capturado as aves no município de Dourado, também no interior do estado. A dupla foi detida e encaminhada à delegacia de Rincão, onde permanece à disposição da Justiça.