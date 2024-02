PM Ambiental resgata 67 aves nativas transportadas em ônibus de viagem na divisa entre SP e MG

A Polícia Militar Ambiental resgatou na tarde de sábado (17) 67 aves nativas que estavam sendo transportavas em um ônibus de turismo. A ação aconteceu na rodovia Vicinal, em Franca, já na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Cerca de onze pessoas foram autuadas por maus tratos e contrabando, com multas que chegaram a mais de R$ 237 mil.

Os policiais realizavam bloqueio na via quando se depararam com um ônibus alvo de uma denúncia sobre transporte ilegal de aves. A equipe parou o coletivo e iniciou as buscas nas malas, com auxílio de cães farejadores do 11º Batalhão de Ações Especiais (BAEP).

Dos 41 passageiros, 11 foram flagrados levando pássaros em suas bagagens. Os policiais encontraram 67 aves nativas – sendo 36 colerinhos e 30 trinca ferro –, provenientes de uma captura recente na cidade de Ibiraci, em Minas Gerais.

Além de não possuírem autorização para transportar as aves, os autuados ainda levavam os animais em caixas inadequadas, sem comida e água, o que caracteriza maus tratos. Também foram apreendidas sete caixas de contenção e 21 gaiolas.

Na ação, foi elaborado um auto de infração por maus tratos de R$ 204 mil e outro, de transporte de ave sem autorização, no valor de R$ 33,5 mil, totalizando R$ 237,5 mil em multas.

Após serem encontradas, as aves foram libertas. O caso será apresentado para a Polícia Civil, por meio de ofício.