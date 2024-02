PM Ambiental multa pescadores durante período ilegal de pesca

Policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPAmb) multaram dois homens, por pescar ilegalmente 9 kg de peixes, entre lula e corvina. A abordagem aconteceu na última quinta-feira (22), na Ilha das Couves, em Ubatuba.

Os agentes flagraram dois suspeitos realizando pesca ilegal na Área de Proteção Ambiental Marítima com equipamentos irregulares. Esta ação coloca em risco o período de defeso vigente para a proteção do camarão. O período de defeso é uma paralisação nas pescas durante reprodução das espécies, determinada por lei, com o objetivo de preservação.

Dentro do barco já haviam 4 kg de lula e 5 kg de corvina. Os dois suspeitos foram multados, totalizando o valor de R$ 4.720,00 e terão que prestar esclarecimentos na Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (SEMIL).