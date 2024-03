PM Ambiental encontra 20 quilos de drogas em barco em Cubatão

O Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Área de Risco (Gepaar) apreendeu cerca de 20 quilos de drogas em uma embarcação durante a terceira fase da Operação Verão, nesta terça-feira (19), em uma área de mangue no Caminho de São Geraldo, em Cubatão, no litoral de São Paulo.

As equipes estavam em patrulhamento na região, considerada de alto risco devido ao tráfico de drogas realizado pelo crime organizado, quando avistaram uma embarcação às margens de um rio e decidiram averiguar. Não havia ninguém no barco.

Durante a vistoria interna, os policiais encontraram mais de nove quilos de cocaína, cinco de anfetamina, três de maconha e mais alguns quilos de crack, haxixe e k9.

Foram localizadas, ainda, duas balanças de precisão, 100 mil micro tubos usados para guardar os entorpecentes, dois barris de 80 litros, três baldes, quatro formas de preparação das drogas, uma peneira e um liquidificador.

As drogas e os objetos foram apreendidos e levados ao 3° Departamento Policial de Cubatão, onde o caso foi registrado. A Polícia Civil segue com as investigações na região para encontrar os responsáveis pelo crime.