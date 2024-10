PM ambiental desarticula esquema ilegal de competição de canto de pássaros em São Sebastião

Uma operação da Polícia Militar Ambiental deteve 38 pessoas envolvidas em um esquema ilegal de campeonato de canto de pássaros em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, no domingo (20). Quase cem aves que estavam em cativeiro foram resgatadas.

A ação teve início após os policiais receberem uma denúncia de que a competição ocorreria e que várias aves estavam apreendidas para promover o “evento”. Com essas informações, a equipe se dirigiu ao endereço no bairro Jaraguá.

Com a chegada da viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas foram detidos. Os policiais iniciaram a vistoria e resgataram as aves. Ao todo, 94 pássaros da espécie coleirinha foram encontrados, sendo que 50 estavam com anilhas, um anel colocado na perna dos pássaros para monitoramento e identificação.

Foram recolhidas 104 gaiolas e 59 pedestais, usados para a exposição das aves. Os veículos utilizados pelos suspeitos também foram apreendidos, além de equipamentos relacionados à competição, como potes de ração e caixas de som.

Segundo a PM, o evento não tinha autorização do órgão competente, e parte dos participantes confessou saber da proibição em todo o litoral paulista. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foi acionado para avaliar as aves.

A operação contou com os policiais ambientais de Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba, além de equipes do Grupamento Tático Ambiental de Caraguatatuba e Taubaté.

Um auto de infração será expedido contra os envolvidos. A investigação para penalizar os suspeitos será conduzida com base na Lei 9.605/98, que trata dos crimes ambientais. Os responsáveis poderão responder por falsificação de selo público.

Além disso, por ser uma área de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo São Sebastião (Pesmar), a multa total aplicada aos participantes será de R$ 141 mil, podendo aumentar após análise do Ibama.