PM Ambiental apreende mais de 500 kg de peixes pescados ilegalmente em Barretos

A Polícia Militar Ambiental apreendeu nesta quarta-feira (7) uma carga com mais de 500 kg de peixes, provenientes de pesca proibida do período de Piracema, na rodovia Brigadeiro Faria Lima, no município de Barretos, interior de São Paulo. O responsável pela carga foi multado em R$ 12 mil reais.

Policiais do 4º Batalhão de Polícia Ambiental (BPAamb) patrulhavam a rodovia quando notaram o comportamento suspeito do motorista de um caminhão. Durante a abordagem, viram que o homem transportava várias caixas de peixes de diferentes espécies como Dourado, Curimbatá, Taguara e Piranha.

Questionado sobre os pescados, o homem disse que comprou os peixes em diferentes pontos de venda e que levaria a carga até a cidade de Colômbia (SP). No entanto, não apresentou notas fiscais das compras. Foram apreendidos 570,6 kg de peixes.

O homem foi multado em R$ 12,4 mil por transportar os pescados durante a Piracema, período em que a pesca fica proibida para garantir a reprodução dos peixes. O caminhão também foi apreendido por estar com o licenciamento atrasado.

Já os peixes foram levados ao Hospital do Amor, em Barretos, para doações a instituições filantrópicas.