PM ambiental apreende 81 aves em situação de maus tratos em Itapetininga

Policiais militares ambientais apreenderam 81 aves de diversas espécies nativas sendo transportadas irregularmente na Rodovia Raposo Tavares, na região de Itapetininga, interior de São Paulo. A ocorrência foi na quarta-feira (21).

Os PMs receberam uma denúncia de que os animais silvestres eram transportados em um carro pela rodovia. Durante o patrulhamento, os policiais abordaram o motorista, de 81 anos.

Em vistoria, encontraram no porta-malas, sob o tampão do estepe, 81 aves silvestres de diversas espécies, como trinca-ferro, pintassilgo, azulão, bigodinho, entre outras. As aves eram compradas e seriam usadas para revenda.

Os pássaros foram apreendidos e entregues para serem reintegrados à natureza. O homem que realizava o transporte foi indiciado por transportar aves nativas e maus tratos. Ele foi multado em R$ 567 mil e responderá em liberdade.