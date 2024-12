PM acusado de arremessar entregador de ponte em SP já foi envolvido em caso de homicídio

Um soldado da Polícia Militar de São Paulo está sob investigação após ser filmado arremessando um entregador de uma ponte na Vila Clara, Zona Sul da capital paulista. O incidente gerou indignação e levou à mobilização de diversas autoridades, incluindo a Corregedoria da PM e o Ministério Público.

O policial envolvido, Luan Felipe Alves Pereira, de 29 anos, já havia sido indiciado em outro caso de homicídio ocorrido em Diadema, onde um homem foi morto a tiros. No entanto, este caso foi arquivado no início do ano, com o Ministério Público alegando legítima defesa do policial.

Atualmente servindo nas Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam), Luan enfrenta um novo pedido de prisão feito pela Corregedoria da PM à Justiça Militar. O pedido veio após a Corregedoria assumir a investigação do Inquérito Policial Militar (IPM) sobre o incidente da ponte. As imagens que mostram o momento em que o entregador é jogado foram amplamente divulgadas e utilizadas como evidência no inquérito.

A vítima, identificada apenas como Marcelo, tem 25 anos e trabalha como entregador. Ele foi socorrido por moradores locais após cair no córrego. Segundo relatos, a abordagem ocorreu durante uma operação policial para dispersar um baile funk na região.

O Ministério Público paulista também iniciou uma investigação paralela. Promotores do Grupo de Atuação Especial de Segurança Pública requisitaram documentos e perícias à Polícia Civil para aprofundar o caso. Além disso, recomendaram medidas ao comandante-geral da Polícia Militar para prevenir futuros abusos durante abordagens policiais.

O episódio gerou reações de figuras públicas importantes. O governador Tarcísio de Freitas afirmou que atos como o do policial “não estão à altura” do uniforme da PM e prometeu punição rigorosa. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, também condenou a ação, destacando que ela mancha o legado da instituição.

O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, classificou as imagens como “estarrecedoras” e garantiu esforços para punir os responsáveis. A Secretaria de Segurança Pública reiterou seu compromisso com a legalidade e anunciou a abertura imediata de um inquérito policial militar para apurar os fatos.

Até o momento, 13 policiais foram afastados das ruas enquanto prosseguem as investigações. Todos usavam câmeras corporais durante a operação, cujas gravações serão fundamentais para elucidar os acontecimentos daquela noite.