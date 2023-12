Pluralidade de gêneros literários é um diferencial do Flipoços 2024

Seguindo a pluralidade do Festival, característica especial que consagrou o Flipoços como um dos festivais de maior relevância no Brasil, a curadoria já está trabalhando na programação diversa, com o objetivo de atrair mais pessoas para o universo da literatura.

Caminhando para a 19ª edição, que vai acontecer de 27 de abril a 05 de maio de 2024 no Parque José Affonso Junqueira, o Flipoços juntamente com a Feira do Livro do Sul de Minas – que vai contar com mais de 100 expositores entre Editoras e Livrarias, contará com convidados muito especiais nacionais e internacionais.

O Festival terá uma programação intensa com atividades simultâneas que acontecerão no palco central, chamado do “Coreto Cultural”, que cuidadosamente será montado no meio da Feira, com uma decoração especial e cênica. Além deste espaço, outros locais como as Thermas, o Palco Sulfuroso (ao lado do Palace Hotel) e estabelecimentos de parceiros, receberão os ilustres convidados e a diversidade de temas e assuntos.

Alinhada com a temática central “A crônica nossa de cada dia” as mesas de bate papos contarão com autores, jornalistas, profissionais, críticos literários, artistas que vão trazer luz a este gênero literário meio esquecido. Com inúmeros lançamentos exclusivos, o Flipoços vai receber convidados de norte a sul do País, além de Portugal, e países de língua portuguesa e de outros países, e claro, de Poços de Caldas e região.

O evento é aberto ao público e pela primeira vez, será montado no centro histórico de Poços, o que promete ser um marco para a cidade.

O 19º Flipoços e a Feira do Livro do Sul de Minas é uma realização da GSC Eventos Especiais e conta com patrocínio da Myrallis, Nutrire e Docol. Apoio Câmara Brasileira do Livro e Câmara Mineira do Livro. Parceria Internacional Camões e Embaixada de Portugal. Seja também patrocinador desta importante iniciativa cultural literária de Poços de Caldas e de reconhecimento internacional. Entre em contato pelo (35) 3697 1551. Acesse nosso site e em breve os convidados confirmados começarão a ser divulgados pelo www.flipocos.com