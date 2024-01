Plaza Sul Shopping apresenta o bloco Gente Miúda na 3ª edição do Circuitinho Kids – Especial de Carnaval

Em ritmo total de pré-Carnaval, o Plaza Sul Shopping abre alas e anuncia a 3ª edição do Circuitinho Kids nestes dias 03 e 04 de fevereiro. A programação especial de Carnaval traz como principal atração o bloco Gente Miúda, o qual vai mesclar ritmos carnavalescos com repertório infantil, prometendo agradar e entreter toda a família por mais um ano.

As atrações são gratuitas e têm foco nas crianças. Além da animação do bloquinho, a agenda do final de semana carnavalesco conta com pintura facial, recreação com muitas brincadeiras ao ar livre, shows do Projeto Brincante e desfile de fantasias. Toda a programação será realizada no piso G4 do shopping, na Praça BeGreen, das 14h às 19h.

“Uma festa tão linda e popular como o Carnaval merece um espaço para ser celebrado. Aqui, nós estamos propondo uma agenda repleta de folia e diversão às famílias com o melhor cenário para o período: conforto, segurança, praticidade e sem desembolso de ingressos. Estamos ansiosos para acompanhar a criatividade dos pequenos no desfile a fantasias, inclusive!”, comenta Camila Ramm, gerente de marketing do Plaza Sul Shopping, a qual está à frente da coordenação desta ampla área de recreação.

O Bloquinho Gente Miúda foi criado em 2016 e idealizado pela cantora Kel Figueiredo. Destaca-se hoje como um dos principais blocos de rua voltado para as crianças de toda a cidade de São Paulo. Para participar deste Circuitinho Kids – Especial Carnaval, basta fazer o cadastro no site www.plazasulshopping.com.br, pois as vagas são limitadas. Confira os detalhes abaixo:

03/02 – Sábado

14h às 19h – áreas de recreação infantil e pintura facial

14h às 15h40 – show do Projeto Brincante com Claudia Aguiar

16h – Desfile de fantasias kids

16h30 às 18h – bloquinho Gente Miúda

19h – encerramento do evento

04/02 – Domingo

14h às 19h – áreas de recreação infantil e pintura facial

14h às 15h40 – show do Projeto Brincante com Claudia Aguiar

16h – desfile de fantasias kids

16h30 às 18h – bloquinho Gente Miúda

19h – encerramento do evento

SERVIÇO:

Circuitinho Kids – Especial de Carnaval | Plaza Sul Shopping

Quando: 03 e 04 fevereiro de 2024, das 14h às 19h *em caso de mau tempo, o evento poderá ser adiado

Endereço: Praça Leonor Kaupa, 100 – Jardim da Saúde

Local: Praça BeGreen – Piso G4

Inscrições: www.plazasulshopping.com.br

Atividade gratuita