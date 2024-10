O Playing For Change Foundation lança “No Woman No Cry“, com a participação de Gilberto Gil, Steven Marley e Mermans Mosengo, nesta sexta-feira, 11, no canal do YouTube do projeto. A música faz parte da iniciativa “Songs Around The World”, que grava e filma músicos de diversas nacionalidades, e é lançada em comemoração ao 50º aniversário da versão original de Bob Marley and the Wailers, e em homenagem ao Dia Internacional da Menina.

Em reconhecimento a data, o Playing For Change Foundation se associa à WomenServe, organização sem fins lucrativos fundada por Nioma Narissa Sadler. A entidade vislumbra um mundo onde mulheres e meninas estejam seguras, saudáveis, possam celebrar sua independência e acessar recursos para prosperar.

“No Woman No Cry” estará no próximo álbum do Playing For Change Foundation, Songs For Humanity, que está disponível para pré-encomenda na loja do PFC e pré-reserva em várias plataformas de streaming, e é uma colaboração musical que manifesta a linguagem universal e o poder transformador da música. A obra é composta por artistas como Robbie Robertson, Ringo Starr, John Paul Jones, Carlos Santana, Slash, Jackson Browne, Black Pumas, Bunny Wailer, Peter Gabriel, Manu Chao e diversos músicos globais que se uniram para criar a obra.

Em paralelo ao “Songs Around The World”, o Playing For Change Foundation apoia programas de educação musical em regiões com alta riqueza cultural, mas com limitações econômicas. No Brasil, o projeto social ganha o nome de Instituto Playing For Change atendendo crianças e adolescentes no bairro Cajuru, em Curitiba. A iniciativa promove aulas de musicalização, percussão, dança, canto, educação ambiental, maracatu, teatro, teatro musical, violão, violino, inglês e iniciação ao mercado de trabalho.

Link de acesso ao videoclipe: https://youtu.be/HP9v3s8U71M?si=jeX4715JY_EdmaSR

Sobre o Playing For Change Foundation

Playing For Change (PFC) foi criado para unir o mundo através do poder da música, com o foco principal em gravar e filmar músicos em seus ambientes naturais e combinar seus talentos em vídeos chamados Songs Around The World. Até o momento, o PFC produziu mais de 400 vídeos, gravou mais de 1.400 músicos em 65 países e atingiu mais de 3 bilhões de espectadores através de videoclipes, performances e programas escolares.

Em 20 anos, o Playing For Change teve a honra de se associar às Nações Unidas, à Casa Branca e às Olimpíadas de Inverno e colaborou com músicos como Ringo Starr, Bono, John Paul Jones, Slash, Keith Richards, Susan Tedeschi e outros, e apareceu na CNN, The Tonight Show e Rolling Stone. O Playing For Change também venceu o prestigioso prêmio Polar Music Prize em 2019.

Sobre o Instituto Playing for Change

Criado em 2015 e com sede no bairro Cajuru, em Curitiba – PR, o Instituto Playing For Change é um projeto social ligado a Fundação Playing For Change que atende crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos, que trabalha a socialização e oferece aulas de artes e inglês durante o período do contraturno escolar. Durante seu período de atuação, o projeto promoveu aulas de musicalização, percussão, dança, canto, educação ambiental, maracatu, teatro, teatro musical, violão, violino, inglês e iniciação ao mercado de trabalho.

Para saber mais sobre o Playing For Change, visite: https://playingforchange.com

Para saber mais sobre o Instituto Playing For Change, visite: https://pfcbrasil.com.br/