Playcenter Family é o destino ideal no feriado aniversário de São Paulo

O Playcenter Family é a escolha ideal para famílias que desejam aproveitar o feriado de 25 de janeiro, data em que é celebrado o aniversário da cidade de São Paulo, com muita diversão! Situado no Shopping Aricanduva, o empreendimento tem uma ampla variedade de atrações que atendem a todas as idades e preferências, desde opções mais emocionantes até alternativas para as crianças menores. O Playcenter Family proporciona uma experiência única para celebrar essa ocasião especial em um ambiente descontraído no coração da cidade.

Entre os brinquedos do empreendimento estão o Disk’o que proporciona uma experiência única, gira em 360° e desliza sobre trilhos; enquanto a Sky Tower e a árvore Lolly são opções para quem quer sentir um frio na barriga e busca momentos de pura emoção. A Barca Pirata simula uma viagem em alto mar, o que garante momentos de muita adrenalina.

Os amantes de atrações tradicionais têm à disposição os clássicos como o Carrossel, e a Auto Pista com carrinhos bate-bate. E o grande destaque para as crianças é o Kid Play, uma atração grandiosa com tudo o que elas amam, incluindo escorregador, túneis, obstáculos e piscina de bolinhas.

Além dos brinquedos, o parque também disponibiliza dezenas de jogos de habilidade, competições e simuladores que garantem a alegria dos visitantes, com a maioria liberando tickets para troca por prêmios no Ticketmania.

Para garantir a diversão, faça chuva ou faça sol, o Playcenter Family oferece um ambiente coberto e climatizado no Shopping Aricanduva, com temperatura agradável e toda a infraestrutura e segurança necessárias.

Durante o mês de janeiro, o parque funciona todos os dias. De segunda a sexta-feira, o horário de funcionamento é das 12h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 11h às 22h (com os brinquedos iniciando a operação todos os dias às 12h).

O parque disponibiliza estacionamento gratuito e um acesso democrático, onde não há cobrança de entrada, o que permite que o próprio visitante defina o valor a ser carregado no Playcard.

Os visitantes podem adquirir créditos no Playcard nos caixas físicos do parque, com o cartão Playcard disponível por R$ 5. Além disso, o Playmania (e-commerce) oferece compras antecipadas, evitando filas e proporcionando descontos exclusivos pelo www.playcenterfamily.com.

Serviço – Playcenter Family

Local: Shopping Leste Aricanduva – Avenida Aricanduva, 5.555, Vila Matilde, São Paulo, SP

Funcionamento:

De segunda a sexta, das 12h às 22h

Aos sábados, domingos e feriados, das 11h às 22h

Site: www.playcenterfamily.com