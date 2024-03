Plataforma TOP proporciona ganho de tempo para quem vai utilizar transporte público para ir ao Lollapalooza  

Os amantes da música e de grandes festivais, que vão curtir entre os dias 22 e 24 de março o Lollapalooza 2024, podem ter mais agilidade no embarque e se programar para chegar e voltar de forma mais fácil e rápida ao local, comprando sua passagem do transporte público via Plataforma TOP.

A utilização do APP TOP, do WhatsApp TOP ou até do TOP dentro da carteira do Google para celulares Android, pode fazer com que os passageiros não enfrentem filas nas bilheterias e comprem com antecedência e segurança os seus bilhetes.

Saiba como utilizar cada uma das opções de compra disponíveis (digitais e físicas) e planejar sua ida e volta na edição 2024 em São Paulo. Entre as formas de pagamento estão o PIX, cartão de débito, cartão de crédito e dinheiro:

Aplicativo TOP

O Aplicativo TOP é uma das formas mais rápidas de se adquirir as passagens. Disponível para os sistemas Android e IOS, possibilita a compra de até 10 bilhetes e pagamento com PIX, débito e crédito

Baixe o aplicativo no Google Playou Apple Store Faça seu cadastro e crie uma senha Clique na opção Comprar Bilhetes Escolha o tipo de transporte, com opções de CPTM/Metrô e ônibus, e terminais da EMTU Escolha o número de passagens que deseja comprar (máximo de 10 unidades) Adicione uma forma de pagamento:

Cartão de crédito das bandeiras Master, Visa, Elo, Diners e Amex

Cartão de débito dos bancos Nubank, Banco Original e Banco C6

Débito virtual da Caixa Econômica Federal

PIX (um código PIX será gerado para pagar em seu banco)

Após a conclusão da compra, o bilhete estará disponível para uso em seu aplicativo TOP.

O App TOP ganhou recentemente novas funcionalidades, com novos recursos de mobilidade e finanças, como traçar rotas e trajetos, verificação das estações do Metrô, CPTM e pontos de ônibus, além de visualizar todos os gastos com o Cartão de Crédito TOP, verificação de gastos e outros.

WhatsApp

Os passageiros podem comprar até 5 unidades e pagar com o PIX, além de recarregar o Cartão TOP e solicitar atendimento para eventuais problemas:

Mande um “oi” para o número 11 3888-2200 – importante verificar se o perfil tem o selo de verificação. Digite 1 para compra do Bilhete Digital TOP QR Code para CPTM e Metrô ou para fazer recarga do Cartão TOP ou BOM. Para envio do comprovante da transação, informe seu nome completo, e-mail e número de CPF. Escolha o número de passagens, digitando de 1 a 5. Obs: usuários do sistema Android devem copiar o link completo do código PIX recebido no WhatsApp TOP antes de migrar para o pagamento no aplicativo do banco. Ao confirmar a transação, você receberá um código PIX para copiar e colar em seu aplicativo do banco, com 20 horas de validade. Feito o pagamento, você receberá os bilhetes QR Code no próprio WhatsApp e o comprovante enviado para seu e-mail.

Carteira do Google

Para fazer uso desta nova funcionalidade, basta acessar a Carteira do Google (disponível na Play Store) e tocar na opção ‘Adicionar à Carteira’, localizada no canto inferior direito da tela inicial. Depois, é preciso selecionar o item ‘Cartão de transporte público’ e, em seguida, o passageiro encontrará a opção de compra de bilhetes por cidade – basta selecionar a região de São Paulo e seguir as instruções para efetuar a compra.

O passageiro poderá comprar até 10 bilhetes unitários por meio do aplicativo de uma única vez. O pagamento poderá ser feito por cartões de crédito ou débito, via Google Pay, sem custo adicional ou taxas. Após encerrar a compra, o bilhete QR Code estará disponível na tela inicial da Carteira do Google. O passageiro, então, precisará apenas aproximar ao visor da catraca a tela do smartphone com o código, aguardar a verificação e seguir viagem.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com os canais de atendimento via WhatsApp TOP (11 3888 2200), Facebook, Instagram e Twitter (@boradetop). Além desses, a Autopass, empresa responsável pelo TOP, acabou de lançar um site especial sobre dúvidas.