Plataforma de dados ambientais se consolida como canal de sustentabilidade em SP

O DataGEO – Infraestrutura de Dados Espaciais Ambientais do Estado de São Paulo, da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), celebra uma década de conquistas, superação de desafios e avanços tecnológicos. Criada em 2014, a plataforma tem a missão de conectar informações ambientais com transparência, promovendo o uso responsável dos recursos naturais e apoiando a tomada de decisões estratégicas.

Desenvolvido para ser um canal direto de acesso a informações ambientais, o DataGEO está disponível para qualquer pessoa. Ao longo desses 10 anos, a plataforma se consolidou como uma referência em inteligência geográfica e soluções digitais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável no estado de São Paulo.

Desde 2015, o DataGEO registrou um crescimento significativo nos acessos únicos. Em 2024, até 30 de setembro, foram registrados 550.298 acessos únicos, representando um aumento de 62% em relação aos 338.413 acessos em 2023. Comparado ao primeiro ano de registro, quando houve 19 mil acessos em 2015, a plataforma alcan

Mensalmente, o portal atinge uma média de 15 milhões de requisições de dados, demonstrando seu papel fundamental como fonte de dados essenciais.

Além disso, o DataGEO tem ampliado constantemente sua base de dados. Em setembro de 2024, o total de camadas disponibilizadas ao público atingiu 1.691, um crescimento de 55% em relação ao número de camadas publicadas desde sua criação. Esse aumento reflete o compromisso com a oferta de informações ambientais de qualidade e o trabalho colaborativo com diversas instituições.

“Estamos muito orgulhosos do que conquistamos até aqui e agradecemos a todos que fizeram parte dessa jornada”, afirma Marina Balestero, coordenadora de planejamento ambiental. “Nosso compromisso permanece: continuar promovendo a transparência da informação, compartilhando dados ambientais confiáveis e acessíveis”, completa.

O DataGEO também se destaca como uma infraestrutura de dados que segue os padrões internacionais do OGC (Open Geospatial Consortium), permitindo a conexão com diversas infraestruturas e sistemas. Isso inclui prefeituras, universidades, órgãos do governo federal e estadual, como o Ministério Público, a Polícia Federal e a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE), além de várias outras instituições corporativas.

Para mais informações sobre o DataGEO e suas iniciativas, visite https://datageo.ambiente.sp.gov.br.