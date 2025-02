Plástico e reciclagem transformam os desfiles das escolas de samba

O plástico é um dos principais materiais utilizados na confecção de carros alegóricos, adereços e fantasias nos desfiles das escolas de samba, graças à sua resistência, versatilidade e leveza. Em cidades como São Paulo, onde as chuvas são frequentes nessa época do ano, o plástico se torna uma escolha ainda mais estratégica, garantindo maior durabilidade aos elementos dos desfiles. Materiais como Isopor® (EPS), PET reciclado, poliestireno e PVC são amplamente utilizados na criação de esculturas, plumas sintéticas, tecidos e acessórios, proporcionando efeitos visuais que enriquecem o enredo do desfile.

Outro ponto a destacar é a utilização de plásticos específicos, como o acetato, moldado a vácuo para a composição de fantasias, e novos tipos de PET, que substituem materiais tradicionais como o espelho, ampliando ainda mais as possibilidades criativas do Carnaval.

No que diz respeito à reciclagem, essa já é uma prática adotada por algumas escolas de samba. O reaproveitamento dos plásticos utilizados em desfiles anteriores vem se tornando cada vez mais comum, promovendo a sustentabilidade no universo do carnaval. O carnavalesco do Águia de Ouro, André Machado, explica como essa reciclagem ocorre na prática.

“Dependendo do material utilizado, ele pode ter uma durabilidade maior, permitindo que seja reaproveitado para o desfile do ano seguinte. Também existe a possibilidade de doar esses materiais para escolas menores, que fazem parte dos grupos de acesso, ajudando-as a desenvolver seus desfiles nos próximos anos. O carnaval tem uma tendência muito grande nesse sentido. Hoje, substituímos as plumas de animais por penas artificiais, feitas de plástico”, comenta.

Entretanto, iniciativas como essa comprovam que, quando a reutilização e o descarte correto do plástico são realizadas, esse material se transforma em possibilidade, até para escolas de samba menores. Segundo Simone Carvalho, integrante do grupo técnico do Movimento Plástico Transforma, incentivos à economia circular fortalecem a reutilização desses materiais em toda a sociedade.

“O carnaval é um espetáculo grandioso, e os materiais plásticos são fundamentais para a produção das fantasias e carros alegóricos. Cabe à organização dos desfiles e escolas de samba garantirem que esses materiais sejam reaproveitados de forma eficiente dentro da lógica da economia circular. Com ações em parceria para a reutilização e descarte correto desses materiais a economia circular acontece. O Movimento Plástico Transforma tem mostrado como a inovação pode contribuir para esse processo. Queremos garantir que o plástico continue sendo um aliado do carnaval, sempre trazendo beleza, versatilidade, inúmeras possibilidades e responsabilidade quando a festa acaba”, finaliza.