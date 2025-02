Planta e Raiz apresenta show “Ao Vivo em Noronha” em Atibaia

No dia 08 de fevereiro, o público de Atibaia poderá ouvir e cantar juntinho com o Planta e Raiz os novos e velhos sucessos da banda, que fazem parte do DVD “Ao Vivo em Noronha”. A apresentação acontece no Vila Di Praia.

O arquipélago vulcânico de Fernando de Noronha, território das mais belas biodiversidades brasileiras, foi o cenário escolhido para o mais ambicioso projeto da banda Planta e Raiz, em mais de duas décadas de carreira. Lá, em 3 de novembro do ano passado, foi gravado o show ‘Planta e Raiz ao vivo em Noronha‘, dentro do Forte Nossa Senhora dos Remédios, acompanhado de perto por mais de 500 fãs, que tiveram o privilégio de vivenciar o lançamento de músicas inéditas e a apresentação de tantos outros clássicos obrigatórios no repertório. O resultado desta apresentação foi lançado em dezembro do ano passado.

Set list com novidades e clássicos

O set list do show inclui algumas das 17 faixas do novo álbum, que foram divididas entre 9 antigos sucessos e 8 inéditas.

Para retribuir a hospitalidade durante os dias na ilha, os integrantes da banda doaram 34 instrumentos de percussão e corda para estudantes da Escola Arquipélago, da rede estadual de ensino. Além disso, os músicos da Planta e Raiz deram uma aula de iniciação para os jovens aprenderem as primeiras noções musicais.

A atual formação da Planta e Raiz tem Franja e Fernandinho na guitarra, Samambaia no baixo, Juliano na bateria, além de Zeider nos vocais.

SERVIÇO

Local: Vila Di Praia

Data: Dia 08 de fevereiro | sábado

Horário: a partir das 18h

Preço: a partir de R$40

Vendas | Sympla