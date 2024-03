Plano Municipal de Turismo é aprovado na Câmara de São Caetano

A Câmara de São Caetano do Sul aprovou na manhã desta quinta-feira, 14, o projeto de lei, de autoria da prefeitura, que institui o Plano Municipal de Turismo, com a realização de duas sessões extraordinárias para a votação da matéria em dois turnos.

A justificativa, encaminhada ao Poder Legislativo juntamente com a matéria, explica que o incentivo ao turismo valoriza tanto o patrimônio histórico, como o cultural, trazendo “uma maior aproximação do poder público com os seus munícipes e visitantes”.

Durante o encaminhamento de sua votação, o vereador Gilberto Costa, líder do Governo na Casa, ressaltou a importância da proposta, uma vez que ao colocar o município em uma linha turística, haverá a possibilidade de um investimento vindo do Estado e da União. “Se nós conseguirmos aprovação aqui (do projeto) e depois colocar São Caetano nessa mesma rota, nós poderemos fazer uso de investimento do Estado e da União”, disse Costa.

Embora a cidade seja industrial, o parlamentar pontuou que a questão da diversificação é necessária nos dias atuais. “Temos que pensar nas vertentes que nós podemos ter para trazer dividendos. Para colocar São Caetano no turismo do negócio, do entretenimento e do meio ambiente. Hoje vivemos em um mundo diversificado. E a economia, ela também tem que ser diversificada”, explicou o vereador.

O texto do projeto estabelece que o plano será acompanhado pelo Conselho Municipal de Política de Turismo (Comtur) e coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação (Sedeti).

Além do Plano Municipal de Turismo, a Câmara de Vereadores debateu o projeto que altera a lei nº 5.822, de 20 de dezembro de 2019, que dispõe sobre sistemas, mecanismos e incentivos à atividade tecnológica e de inovação, visando o desenvolvimento sustentável da cidade. O projeto também foi aprovado em dois turnos. Ambas as matérias seguem para a sanção do Executivo.