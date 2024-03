Plano Municipal de Cultura acolherá propostas das Vilas Niwa, Suzuki e Pedreira

A etapa para preparação do Plano Municipal de Cultura acolherá as propostas da região da Vila Niwa, Pedreira e Vila Suzuki com roda de conversa no sábado, 16/3, às 15h, no Clube da Pedreira (Rua Brigadeiro Tobias, 158).

Com o Plano serão estruturadas as diretrizes, objetivos, ações, metas e indicadores para a área cultural no município. Em maio, durante as comemorações do aniversário de 60 anos de emancipação da cidade, as colaborações serão sintetizadas em um projeto de lei que será encaminhado à Câmara Municipal para votação.

Depois de deliberada pela Câmara Municipal, a lei municipal do Plano de Cultura terá validade por 10 anos.

Já foram realizadas duas rodas de conversa para acolher as demandas e colaborações para o Plano, nas EMEBs Rachel Silveira Monteiro (Centro) e Padre Giuseppe Pisoni (Vila Lopes).