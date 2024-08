Plano C: Corinthians fica perto de contratar centroavante espanhol

O Corinthians está perto de contratar o centroavante espanhol Héctor Hernández. Ele ficou livre no mercado após jogar no Chaves, de Portugal.

O Corinthians avançou nas últimas horas pelo centroavante espanhol Héctor Hernández, de 28 anos. Ele foi oferecido por empresários e aprovado pela comissão técnica e analistas de mercado.

A negociação ocorre após o insucesso com o paraguaio Alex Arce (LDU) e o argentino Guido Carrillo (Estudiantes). O brasileiro Carlos Vinicius (Fulham) também foi sondado.

Héctor Hernández fez 14 gols na última Liga Portuguesa, mesmo com o rebaixamento do Chaves à segunda divisão. Ele começou a carreira no Atlético de Madrid e passou por outros clubes menores da Espanha, como Elche, Albacete, Málaga e Rayo Majadahonda.

Hernández jogou com Hugo Souza no Chaves. O Corinthians colheu boas referências do atacante com o atual goleiro titular.

O atacante espanhol chega para disputar posição com Yuri Alberto e Pedro Raul. O técnico Ramón Díaz pediu um centroavante assim que chegou ao Corinthians.