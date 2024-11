Planetário Ibirapuera explica qual é o céu da Bandeira Nacional em sessão ao vivo

Instituída em 19 de novembro de 1889, quatro dias após a Proclamação da República, a bandeira do Brasil é a única no mundo que exibe um céu repleto de estrelas. Para relembrar este marco histórico, que registrou a transição do império para o regime republicano, o Planetário Ibirapuera, administrado pela Urbia, realizará a sessão especial ao vivo ‘O Céu da Nossa Bandeira’, no dia 24 deste mês, às 15h.

Durante a exibição, os espectadores terão a oportunidade de conhecer as principais curiosidades sobre este símbolo brasileiro, além de se aprofundarem na história das 27 estrelas que compõem as 9 constelações da Bandeira Nacional, sendo elas: Cruzeiro do Sul, Escorpião, Cão Maior, Triângulo Austral, Cão Menor, Hidra Fêmea, Virgem, Carina e Oitante. Com equipamentos altamente tecnológicos, capazes de projetar céus de diversas formas e datas diferentes, o Planetário fará uma viagem no tempo com os visitantes, que conseguirão ver exatamente o céu existente no Dia da Proclamação da República. A apresentação tem cerca de 40 minutos e será conduzida pela especialista do espaço, Mirian Castejon Molina, formada em Física pela UNESP e doutora em Astrofísica pelo IAG-USP. Os ingressos podem ser adquiridos presencialmente na bilheteria ou pelo Urbiapass.

Sessão especial ‘O Céu da Nossa Bandeira’ no Planetário Ibirapuera

Data: 24 de novembro de 2024

Horário: 15h

Local: Planetário Ibirapuera

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n° – Portão 10 – Vila Mariana, São Paulo – Portão 10

Público: livre

Valor: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

Ingresso: Urbiapass