Planetário Ibirapuera comemora o Dia das Crianças com sessões especiais

Com a chegada do Dia das Crianças, a programação do Planetário Ibirapuera, administrado pela Urbia, se torna ainda mais lúdica e divertida. Nos dias 12 e 13 de outubro, às 17h e às 15h, respectivamente, o espaço realizará as sessões especiais ao vivo ‘Nosso Teto Estrelado’, que convida os pequenos exploradores a embarcarem em uma jornada encantadora pelo céu noturno. Com uma linguagem acessível e um visual interativo, as crianças terão a oportunidade de descobrir estrelas e constelações, como o Cruzeiro do Sul, Órion e Escorpião, além de aprender sobre cometas e os planetas que fazem parte do Sistema Solar.

Com duração de 40 minutos, a apresentação será conduzida pela astrônoma Mirian Castejon e é recomendada para crianças de 5 a 11 anos, acompanhadas de suas famílias e amigos. Os ingressos têm o valor de R$ 30,00, a inteira, e R$ 15, meia-entrada, podendo ser adquiridos on-line pelo Urbiapass ou presencialmente na bilheteria do local.

Sessão especial ao vivo ‘Nosso Teto Estrelado’

Datas e horários: 12 de outubro, às 17h, e 13 de outubro, às 15h.

Local: Planetário Ibirapuera

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04094-050 – Portão 10

Faixa etária sugerida: famílias com crianças de 5 a 11 anos.

Ingressos: Urbiapass