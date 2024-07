Planetário Ibirapuera celebra os 55 anos da chegada do homem à Lua

No dia 20 de julho de 1969, o mundo assistia a uma das maiores conquistas da humanidade: a chegada do homem à Lua. Neste mês, a Apollo 11, nave espacial tripulada pelos astronautas estadunidenses Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, completa 55 anos de sua aterrissagem no único satélite natural da Terra. Para celebrar este grande feito, o Planetário Ibirapuera, administrado pela Urbia, realizará sessões especiais sobre o tema, em 27 e 28 de julho, às 15h.

Durante a apresentação Apollo 11: Um Salto para a Humanidade, que será mediada ao vivo pela Astrofísica, Mirian Castejon Molina, os espectadores descobrirão como foi essa jornada vivenciada pelos astronautas, além de se aprofundarem nos desafios e vitórias que fizeram parte dessa viagem. A entrada é livre para todos os públicos e os ingressos devem ser adquiridos pelo Urbiapass ou presencialmente na bilheteria.