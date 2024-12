Planejamento para os próximos 10 anos de Mauá é publicado em forma de revista

Após 17 meses e 16 eventos, chegou ao fim a série de debates com a sociedade civil para pensar o desenvolvimento da cidade, com o lançamento da revista “Mauá Fórum 2023-2033 – Década da Transformação.” A atividade foi realizada nesta quarta-feira (04/12), no Teatro Municipal, com a presença do prefeito Marcelo Oliveira, representantes dos ministérios do Trabalho e da Pequena e Média Empresa, de empresas, indústrias, comércio, sindicatos, legislativo e entidades do município.

“Mauá está preparada para crescer e melhorar cada vez mais. São muitos os desafios mas, com muitas cabeças pensando o planejamento para a cidade, a possibilidade de errar é muito menor”, destacou o prefeito Marcelo Oliveira sobre a importância da participação popular no planejamento para os próximos 10 anos do município. Oliveira disse ainda que pretende criar um conselho municipal para acompanhar a execução das propostas constantes no planejamento.

Em três dos painéis houve a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin, do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e do ministro das Pequenas e Médias Empresas, Márcio França.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Edilson de Paula, “é uma responsabilidade entregar o desafio colocado pelo prefeito, com poucos recursos e pensar a cidade para 10 anos, priorizando o cuidado com as pessoas.” Aroaldo da Silva, secretário-executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, afirmou que pensar o futuro de Mauá é pensar o futuro do ABC, do estado de São Paulo e do Brasil. A sociedade está passando por uma mudança de paradigma tecnológico e de emergência climática e as cidades têm que estar preparadas, porque tudo altera a vida das pessoas. E é preciso conectar outros atores para repensar as cadeias produtivas”.

A revista “Mauá Fórum 2023-2033 – Década da Transformação” tem 132 páginas e é um documento oficial da Prefeitura de Mauá. Ela traz o perfil da cidade, história e uma linha do tempo. Também aborda a realização do Fórum 2023-2033, cuja formulação teve início em julho do ano passado e teve 16 eventos, entre reuniões e painéis, e desenvolve o planejamento a partir de quatro eixos: Governança, Desenvolvimento Econômico, Ambiental e Social. No planejamento, há propostas para curto, médio e longo prazos. Por exemplo, em Infraestrutura Viária e Mobilidade Urbana, a meta em até dois anos é alcançar 100% da frota de ônibus movidos a eletricidade, entre outros tópicos.