Planejamento financeiro para 2025: Dicas para começar o ano com o pé direito

Com Janeiro é tradicionalmente um mês desafiador para as finanças dos brasileiros. Contas como IPVA, IPTU, material escolar e faturas acumuladas do período de festas podem comprometer o orçamento e dificultar o início do ano com equilíbrio financeiro. Para Guy Peixoto, empreendedor serial e autor de “101 Princípios Essenciais do Empreendedorismo”, um bom planejamento financeiro para 2025 é a chave para enfrentar esses desafios e alcançar metas ao longo do ano. Confira as sete dicas essenciais do especialista para organizar suas finanças e começar 2025 de forma estratégica:

Conheça suas finanças

O primeiro passo para um planejamento eficaz é ter clareza sobre sua situação financeira. “Liste todas as suas fontes de renda e todas as despesas fixas e variáveis”, orienta Guy. Saber exatamente quanto entra e quanto sai é essencial para identificar possíveis ajustes e evitar surpresas.

Priorize as dívidas

Janeiro é um mês em que as contas acumuladas podem pesar. Guy recomenda priorizar o pagamento de dívidas para evitar juros e multas. “Organize suas pendências por ordem de urgência e renegocie condições de pagamento, se necessário”, sugere.

Crie um orçamento mensal realista

Defina um teto para os seus gastos mensais, considerando suas despesas fixas, variáveis e imprevistos. “Um orçamento realista deve prever um equilíbrio entre pagar contas, guardar dinheiro e ainda ter espaço para despesas pontuais”, explica o especialista.

Prepare-se para os gastos de janeiro com antecedência

Contas como IPVA, IPTU e material escolar não são surpresas, então é importante planejar-se para elas desde o ano anterior. “Comece a poupar pequenas quantias mensalmente para essas despesas já em novembro ou dezembro. Assim, o impacto em janeiro será menor”, aconselha Guy.

Estabeleça metas financeiras claras para 2025

Ter objetivos bem definidos é fundamental para manter o foco ao longo do ano. “Estabeleça metas como criar uma reserva de emergência, investir em um curso ou até mesmo uma viagem. Isso dará sentido aos seus esforços financeiros”, afirma Guy.

Reserve um fundo de emergência

Imprevistos acontecem, e ter uma reserva financeira pode evitar endividamentos. Guy recomenda guardar ao menos 10% da sua renda mensal em uma conta separada. “Esse fundo deve ser utilizado apenas para situações emergenciais, como despesas médicas ou consertos inesperados”, alerta.

Comece a investir

Mesmo com um orçamento apertado, é possível investir. “Comece com opções de baixo risco, como Tesouro Direto ou fundos de renda fixa, que permitem aportes pequenos e são ideais para iniciantes. O importante é começar e criar o hábito”, explica o especialista.

Guy Peixoto reforça que o planejamento financeiro é um processo contínuo, que exige disciplina e adaptação às mudanças. “Encarar suas finanças com responsabilidade e estratégia é o primeiro passo para transformar seus sonhos em realidade. Não deixe para amanhã o que pode começar hoje”, conclui.