PL cancela reunião com Marçal na Alesp após veto de Bolsonaro

A bancada de deputados do PL na Assembleia Legislativa de São Paulo comunicou o PRTB do cancelamento da visita de Pablo Marçal, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, que estava marcada para terça-feira (18).

O cancelamento acontece após fala do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desautorizando aliados a atuarem por Marçal. Com a provável escolha do coronel Ricardo de Mello Araújo (PL) como vice, Nunes aproxima-se de garantir o apoio de Bolsonaro.

Na sexta-feira (14), Bolsonaro disse que não tem como impedir que aliados conversem com Marçal, mas que enviaria recado a Valdemar Costa Neto, presidente da sigla, de que o partido deve ficar unido.

No sábado (15), Nunes se dirigiu à deputada estadual Dani Alonso (PL-SP), que fez o convite a Marçal, e pediu, em tom de brincadeira, que ela pare “de fazer graça”.