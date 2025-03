PL busca eleger Eduardo Bolsonaro para presidir Comissão de Relações Exteriores

O Partido Liberal (PL) está intensificando seus esforços para colocar o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) na presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Essa manobra política surge em um contexto tenso, exacerbado pelo recente pedido do Partido dos Trabalhadores (PT) ao Supremo Tribunal Federal (STF) para a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro, além de uma investigação sobre supostos atentados à soberania nacional.

Fontes ligadas ao PL indicam que a iniciativa do PT, que gerou repercussão significativa, serviu como um catalisador para que o partido acelerasse seus planos de liderança na comissão. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, já solicitou um posicionamento da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o caso, mas até o momento não houve uma resposta oficial.

Comissão de Relações Exteriores: estratégico campo de batalha

A estratégia do PL consiste em utilizar a Comissão de Relações Exteriores como um espaço para criticar tanto o governo do presidente Lula quanto as ações do ministro Moraes. Em uma postagem no X, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) argumentou que a tentativa de apreensão do passaporte de seu filho visa dificultar sua nomeação para a comissão, que será responsável por analisar acordos bilaterais entre Brasil e China, firmados durante a cúpula do G20 no Rio de Janeiro em novembro passado.

De acordo com informações internas, os acordos entre Brasil e China são considerados estratégicos para o governo Lula. A presença de Eduardo Bolsonaro na presidência da comissão poderia complicar as negociações e expor ainda mais as decisões de Moraes, algo que o PL parece querer explorar ao máximo.

O PL e sua força nas comissões

Com uma bancada robusta na Câmara, o PL tem direito à escolha das duas primeiras presidências das comissões, o que lhe confere uma posição privilegiada na condução dessas instâncias. Além da Comissão de Relações Exteriores, há também a possibilidade de o partido pleitear a liderança da Comissão de Saúde e da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A decisão final sobre essas nomeações deve ser comunicada oficialmente pelo PL até a próxima quinta-feira (13), marcando mais um capítulo nas tensões políticas atuais e na dinâmica entre os partidos no legislativo brasileiro.