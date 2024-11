Pix parcelado: Banco central revela novidade para 2025

O Banco Central do Brasil, sob a liderança de Roberto Campos Neto, revelou uma inovação que promete transformar o cenário financeiro nacional: a integração do Pix com funcionalidades semelhantes às de um cartão de crédito.

A proposta visa permitir que consumidores realizem compras parceladas através do Pix, eliminando a necessidade de cartões físicos.

A mecânica dessa nova ferramenta envolve o bloqueio de um montante na conta bancária do usuário no momento da aquisição parcelada, assegurando assim o pagamento das parcelas subsequentes. Atualmente em fase de desenvolvimento, essa tecnologia tem previsão para ser lançada ao público em 2025.

No entanto, a implementação desta funcionalidade avançada do Pix não está isenta de desafios significativos.